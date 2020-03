Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzt

Erfurt (ots)

Ein 36-Jähriger wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Straßenbahn verletzt. Dem alkoholisierten Mann wurden vermutlich von einem Unbekannten mit einer kaputten Schnapsflasche Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt. Wie genau das passierte, konnte noch nicht ermittelt werden. Weder der Verletzte 36-Jährige noch Zeugen aus der Straßenbahn machten Angaben zu dem Sachverhalt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell