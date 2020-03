Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall im Kreuzungsbereich

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der B176 kam es gestern Nachmittag. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Frohndorf in Richtung Sömmerda. Ein weiterer Pkw Fahrer kam von der Abfahrt A71 und bog nach links in Richtung Kölleda ab. In der Mitte der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Ampel "grün" für die jeweilige Fahrtrichtung angezeigt hatte. Bei dem Unfall wurde eine 78-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt. Die Autos wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Der durchgeführte Drogentest bei dem 18-Jährigen reagierte positiv auf Cannabis. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell