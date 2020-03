Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und mit Cannabis in der Tasche auf dem Rad unterwegs

Erfurt (ots)

Am Freitag gegen 18:30 Uhr fiel ein 22 jähriger Radfahrer auf, der bei Rot über eine Fußgängerampel in der Erfurter Innenstadt fuhr. Er hatte die beiden Polizisten wahrscheinlich nicht bemerkt, die sich auf Fußstreife befanden und denen er förmlich in die Arme gefahren ist. Sie unterzogen ihn einer Kontrolle und wollten eigentlich die Rotlichtfahrt ahnden, doch schnell fiel auf, dass der Radfahrer betrunken ist. Er pustete stattliche 1,76 Promille. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden zudem noch knapp 2 g Cannabis aufgefunden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.(TL)

