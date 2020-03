Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mein Freund, der Baum

Erfurt (ots)

Am Sonntagvormittag trieb ein Baumfrevler sein Unwesen im Erfurter Innenstadtbereich. Die männliche Person wurde dabei beobachtet, wie sie vermutlich mit einem Teppichmesser diverse Bäume im Bereich des Hirschgartens mit mehreren Einschnitten "verzierte". Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person in Richtung Regierungsstraße und konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Das unerlaubte Einritzen in fremde Bäume ist nicht nur der Baumgesundheit abträglich, sondern im Regelfalle auch strafbar. Aus diesem Grunde wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell