LPI-EF: Vom Kaufrausch überkommen

Erfurt-Süd (ots)

Beamte des ID Süd staunten nicht schlecht, als sie am 29.02.2020 gegen 13:30 Uhr in der Erfurter Schillerstraße ein BMW-Cabrio erblickten. Die Fahrzeugführerin und ihre Tochter waren zuvor in einem Möbelhaus einkaufen und bemerkten offensichtlich erst auf dem Parkplatz, dass das Ladevolumen eines Cabrios durchaus begrenzt sein kann. Die frisch erworbenen Möbelkartons stellten sie hochkant in den Fußraum der Sitzplätze, in der Annahme diese somit ordnungsgemäß gesichert zu haben. Dass dem nicht so war, verdeutlichten im Anschluss die Beamten. Die Ladung musste im Beisein der Kollegen erneut und nun gesichert verstaut werden, bevor die Weiterfahrt gestattet wurde. Außerdem wurde vor Ort aufgrund unsachgemäßer Ladungssicherung ein Verwangeld erhoben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unsachgemäß gesicherte Gegenstände bereits bei einer Gefahrenbremsung zum lebensgefährlichen Geschoss für die Fahrzeuginsassen werden können. (MF)

