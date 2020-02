Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wie gewonnen so zerronnen

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Abend wurde im Landkreis Sömmerda ein PKW einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer verhielt sich bei der Kontrolle sehr nervös und auffällig, weshalb die Beamten bei dem Fahrer eine Fahrtauglichkeitsprüfung durchführten. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte. Auch der Beifahrer schien den Weisungen der Beamten nicht ganz folgen zu können und wurde ebenfalls, nach einem freiwilligen Drogentest, positiv auf Cannabis getestet. Dem nicht genug, wurde bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeuges, zusätzlich knapp 17 Gramm Cannabis in einer Tüte aufgefunden. Laut Angaben der jungen Männer haben diese es gerade erst käuflich erworben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Beide erhalten nun eine Anzeige, welche eine Geld- oder Haftstrafe nach sich ziehen wird. Wie gewonnen so zeronnen. (np)

