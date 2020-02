Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aller guten Dinge sind drei

Erfurt- Süd (ots)

In den Mittagsstunden des 28.02.2020 trafen Beamte des ID Süd auf einen "alten Bekannten". Die Kollegen waren in einem zivilen Einsatzfahrzeug auf Streife, als sie auf der Konrad-Adenauer-Straße von einem Audi A3 überholt wurden. Fahrer und Fahrzeug waren ihnen sofort erinnerlich, da schon mehrere Verfahren wegen diversen Straßenverkehrsdelikten eröffnet wurden. Das Fahrzeug wurde gestoppt und beide Insassen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25jährige Fahrzeugführer, nun zum dritten Mal, unter dem Einfluss von Cannabis fuhr. Zurückliegende Ermittlungen hatten bereits ergeben, dass er niemals im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zu allem Überfluss hatte er seine Kfz-Versicherungsprämien seit August 2019 nicht entrichtet, weshalb das Fahrzeug zur Durchführung einer Entstempelung in Fahndung stand. Last but not least lagen sowohl gegen den Fahrer, als auch seinen 36jährigen Begleiter, Haftbefehle vor. Von daher wurden beide Personen vor Ort festgenommen. Das Fahrzeug wurde abgestellt, die Kennzeichen eingezogen und der Fahrer zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zur Ader gelassen. Nachdem die Gattin des Audifahrers die zu entrichtenden Geldsummen zur Abwendung der Haft für beide aufbringen konnte, konnten diese aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. (MF)

