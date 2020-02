Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste junge Frau

Erfurt/Sömmerda (ots)

Vermisst wird die 19 jährige Carol-Ann Raillon. Sie verließ am 27.02.2020, in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung in Guthmannshausen und kehrte seither nicht zurück. Sie ist ca. 153 cm groß, hellbraune, lange Haare. Als sie das letzte mal gesehen wurde, trug Sie eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine graue Wollmütze, grauer Schal, rosa halbhohe Schuhe sowie einen rot-braunen Rucksack mit Blumenmuster.

Wer Angaben zu der jungen Frau machen kann, meldet sich bitte dringend bei der nächsten Polizeidienststelle. (np)

