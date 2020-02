Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Durstige Diebe

Sömmerda (ots)

Eine Doppelmagnumflasche Sekt stahlen Unbekannte aus einem Keller in Sömmerda. Die Diebe verschafften sich in der Nacht vom 26. zum 27.02. Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der A.-Schweizer-Straße und beschädigten ein Kellerschloss. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. (JS)

