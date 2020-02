Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Führerschein

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Straße der Nationen kam es gestern Abend gegen 18.45 Uhr. Zwei Autofahrer waren im Begriff nach links in Richtung August-Röbling-Straße abzubiegen und mussten aufgrund einer roten Ampel halten. Ein 34-Jähriger fuhr auf die Linksabbiegerspur und übersah die beiden Fahrzeuge. Er fuhr fast ungebremst auf eines der Autos auf. Dieses wiederrum wurde auf den davor stehenden Pkw geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden der 52-jährige Fahrer und die 29-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Der betrunkene 34-Jährige bestritt, mit dem Auto gefahren zu sein. Zeugen konnten ihn jedoch eindeutig identifizieren. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2 Promille. Ein Drogentest schlug positiv an. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt, eine Blutentnahme veranlasst. (JS)

