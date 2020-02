Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Die Scheiben von acht Autos schlugen Unbekannte in der Nacht vom Donnerstag ein. Fünf der Fahrzeuge parkten in der Friederich-Engels-Straße. Die Diebe zerstörten die Seitenscheiben und durchwühlten in der weiteren Folge den Innenraum der Fahrzeuge. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die anderen Autos parkten im Bereich der Trifftstraße, des J.-Leber-Rings und am Berliner Platz. Auch hier wurden die Seitenscheiben beschädigt und die Autos durchwühlt. Bargeld, ein Navigationsgerät, Dokumente, eine Handtasche und Sonnenbrillen wurden gestohlen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell