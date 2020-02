Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 15.02.2020 kam es bei einem Discounter am Berliner Platz zu einem schweren räuberischen Diebstahl. Ein Unbekannter stahl in dem Laden Fisch und verfütterte diesen dann vor dem Discounter an einen fremden Hund. Weder die Besitzerin, noch eine Mitarbeiterin des Marktes zeigten sich von dieser Aktion begeistert. Als die 52-jährige Angestellte den Unbekannten ansprach, bedrohte er sie und schlug zu. Die Frau verschwand und kehrte kurz darauf erneut zurück. Ein Zeuge warnte sie vor dem unberechenbaren Mann, der gerade in Richtung Straßenbahnhaltestelle Warschauer Straße davon ging. Er war zwischen 170-180 cm groß, ca. 40 bis 45 Jahre alt, deutsch, schlank und unrasiert. Er trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke mit der Aufschrift "BMW M3" und dunkle Jeans. Hinweise zu dem Mann nimmt die KPI Erfurt unter der Rufnummer: 0361/ 7443 1465 unter Angabe des Aktenzeichens: 0040131/2020 entgegen. (JS)

