Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blaulichttag in der Landespolizeiinspektion Erfurt

Die Landespolizeiinspektion Erfurt veranstaltet am 21.03.2020, in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr, einen Blaulichttag für junge Menschen, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Neben Informationen zur Einstellung und Ausbildung, erhalten allen Interessenten Einblicke in die Arbeit der Polizei. Auf Spurensuche mit Kriminalisten, ein kurzes Einsatztraining mit unseren Ausbildern oder die Besichtigung der Dienststelle - in verschiedenen Stationen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit sich selbst auszuprobieren und Fragen zu stellen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss ist der 15.03.2020. Ab dem 16.03.2020 erhalten die berücksichtigten Bewerber/-innen eine Einladung per E-Mail.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf den Karriereseiten der Polizei Thüringen: www.facebook.com/polizeithueringen.karriere oder www.instagram.com/polizei_thueringen_karriere

