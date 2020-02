Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Der Inspektionsdienst Nord sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich gestern Morgen in der Moskauer Straße ereignet hat. Ein 10-jähriger Junge überquerte gegen 07.10 Uhr bei grünem Ampellicht die Moskauer Straße in Richtung der Grundschule. In dem Moment bog ein silberner Kleinwagen (Viertürig) ab und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/ oder dem Pkw machen können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt Nord (0361/ 7840-0) unter Angabe des Aktenzeichens 49580. (JS)

