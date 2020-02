Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taschendieb geschnappt

Erfurt (ots)

Als ein Taschendieb gestern in Erfurt zuschlug, ahnte er nicht, dass er von einem Polizisten beobachtet wurde. Der Mann öffnete in einer Straßenbahn die Tasche einer 90-jährigen Frau und griff hinein. Ein Polizist im dienstfrei beobachtete das Geschehen und schritt zur Tat. Die hinzugerufenen Kollegen überprüften den Mann. Der 62-Jährige war in mehreren Bundesländern wegen Taschendiebstählen bekannt. Zudem stand er in Fahndung. Da der Mann keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. (JN)

