Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlen

Sömmerda (ots)

Diebe stahlen in Sömmerda ein Fahrrad und einen Elektroherd. In der Salzmannstraße brachen die Unbekannten einen Keller in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten ein Fahrrad im Wert von ca. 150 EUR. Aus einer Garage in der Thomas-Müntzer-Straße verschwand ein Elektroherd. Das Gerät hat einen Wert von 250 EUR. Wie die Diebe das Garagentor öffneten, ist noch nicht klar. (JS)

