Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Gartenlauben eingebrochen

Erfurt (ots)

In insgesamt 17 Gartenlauben brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Kleingartenanlage Am Bachstelzenweg ein. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Datschen und richteten dabei erhebliche Sachschäden an. Da noch nicht alle Laubenpieper erreicht wurden, kann noch nicht gesagt werden was die Langfinger alles mitgehen ließen. Nach ersten Erkenntnissen wurde vor allem Mobiliar entwendet. (JS)

