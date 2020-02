Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoaufbrüche in Tiefgarage

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage in der Innenstadt von Erfurt zu. Sie hatten es gleich auf zwei Skoda Octavia abgesehen. Bei beiden Autos wurden in die Scheiben eingeschlagen. In einem Wagen wurden die Täter nicht fündig. In dem zweiten Octavia stahlen die Diebe ein Werkzeugset und ein Diagnosegerät im Wert von mehreren hundert Euro. (JN)

