Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sekundenschlaf

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen verursachte ein 40-jähriger Mann einen Unfall, weil er hinter dem Lenkrad einschlief. Er war mit seinem Microcar von Bischleben nach Hochheim unterwegs, als er aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem parkenden Auto am Fahrbahnrand. Durch den Zusammenprall wurde der Autofahrer leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (JN)

