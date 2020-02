Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht Personen, die heute Morgen in der Tulpenstraße Zeugen eines Unfalls geworden sind. Ein 12-Jähriger lief gegen 06:50 Uhr auf dem Gehweg, als ihm ein Mopedfahrer entgegen gefahren kam. Offenbar wich der Mopedfahrer dem Gegenverkehr auf der Fahrbahn aus und nutzte dafür den Fußweg. Der Junge konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden. Dabei wurde er leicht verletzt. Vorsorglich wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mopedfahrer leistete dem Jungen keine Hilfe und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher gegeben können, wenden sich an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 48191. (JN)

