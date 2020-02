Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Einbrüche

Erfurt (ots)

Gestern Morgen mussten Polizeibeamte bei mehreren Firmen im Stadtgebiet Anzeigen aufnehmen, da Unbekannte am Wochenende versucht hatten in die Räumlichkeiten einzudringen. Ziel der Angriffe waren zumeist Firmen in der Innenstadt bzw. im Erfurter Norden. Die Unbekannten versuchten gewaltsam in die Objekte zu gelangen, was ihnen glücklicherweise meist misslang. In einem in der Sanierung befindlichen Mehrfamilienhaus im Rieth hatten die Diebe allerdings Glück. Sie brachen eine Tür auf und wurden auf der Baustelle fündig. Sie stahlen ein Waschtisch- und ein WC-Modul. Aus einem Restaurant in der Altstadt stahlen Diebe einen Tresor mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die ungebetenen Gäste hatten sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Lokal verschafft. (JS)

