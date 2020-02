Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Trickbetrug

Erfurt (ots)

In Walschleben versuchten Unbekannte eine 70-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Die Betrüger riefen die Rentnerin an und gaukelten ihr vor, dass sie knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Um an diesen Gewinn zu kommen sollte die Seniorin Steamkarten besorgen. Mit den Codes der Gutscheinkarten wären die Betrüger dann an das einzahlte Geld gelangt. Glücklicherweise fiel die Rentnerin nicht auf die Masche herein und beendete das Gespräch und informierte die Polizei. (JS)

