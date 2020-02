Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde ein 35-jähriger Einbrecher im Erfurter Süden erwischt. Der Mann war gerade dabei sich Zugang zum Kellerbereich zu verschaffen, als er von einer Mieterin beobachtet wurde. Diese informierte die Polizei. Als der Mann dann in eine Kellerbox einbrach und diese durchwühlte wurde er nochmals von einem Anwohner überrascht. Beim Verlassen des Gebäudes, lief er den Beamten direkt in die Arme und wurde vorläufig festgenommen und heute in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Erst im Dezember wurde der Mann wegen ähnlicher Delikte aus der Haft entlassen. (JS)

