Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Fahrzeuge

Erfurt (ots)

Bereits am Freitag wurde in der Mittelhäuser Straße die Scheibe eines Autos zerstört um an Wertgegenstände im Fahrzeug zu gelangen. Die Diebe konnten unerkannt flüchten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Smartphone, eine Geldbörse, persönliche Dokumente und Bargeld. Ein am Julius-Leber-Ring abgeparktes Fahrzeug wurde durch Unbekannte ebenfalls stark beschädigt. Die Vandalen zerschlugen vier Scheiben. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Mit einer Luftdruckwaffe schossen Unbekannte augenscheinlich im Bereich der Warschauer Straße. Die Diabolos verursachten Lackschäden an einem geparkten Pkw und zerstörten die Heckscheibe des VWs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell