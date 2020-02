Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld verschwunden

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in eine Firma im Mühlenviertel ein. Die Diebe machten sich die Mühe und stahlen einen verschraubten Tresor. In dem Tresor befanden sich persönliche Dokumente, sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag. Zwei Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden aus einem Büro am Juri-Gagarin-Ring entwendet. Wie die Diebe ins Objekt gelangten ist noch unklar. Gewaltsam drangen sie in die Räumlichkeiten ein und richteten dabei Sachschaden an. Die Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld fanden die Langfinger schließlich in einem Schreibtisch und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute. (JS)

