Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Einen Einbrecher überraschten Reinigungskräfte am Freitagabend in einem Erfurter Ärztehaus. Der unbekannte Mann war unberechtigt in das Gebäude eingedrungen. Er hebelte die Eingangstür zu einer Praxis auf und durchsuchte mehrere Schränke. Als die Reinigungskräfte ihrer Arbeit nachgehen wollten, stießen sie auf den Täter. Er flüchtete aus dem Gebäude. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung nach dem Einbrecher auf, verlor ihn aber aus den Augen. Auch die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Mann erbeutete nichts, hinterließ aber 2.000 Euro Sachschaden. Der Unbekannte hatte eine kräftige Statur, war etwa 35 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß. Er hatte ein vernarbtes Aknegesicht und war unrasiert. Er trug ein graues Kapuzensweatshirt. Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zu den Täter geben? Zeugen melden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 45892 beim Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0). (JN)

