Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Waldbrand

Rastenberg, Waldgebiet "Am Streitholz" (ots)

Am 22.02.2020 gerieten im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr eine Jagdkanzel und eine Eiche in Brand. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der in Folge des Brandes entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

