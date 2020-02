Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verrichtung der Notdurft endete im Polizeigewahrsam

Erfurt (ots)

Jeglichen Anstand ließ ein 23-jähriger Erfurter am Samstagabend im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel vermissen, als er in den Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses urinierte. Ein 68-jähriger Anwohner, welcher Zeuge des Geschehens wurde, äußerte seine Kritik an dem beobachteten Verhalten, weshalb ein Streit zwischen beiden Männern entbrannte.

Als sich der 68-Jährige abwandte, griff ihn der 23-Jährige an, traktierte ihn mit Schlägen, wodurch dieser verletzt wurde. Ein weiterer Anwohner griff couragiert ein und hielt den Schläger bis zum Eintreffen der Polizei von weiteren Angriffen ab. Da sich dieser jedoch auch nach Eintreffen der Polizei weiter aggressiv zeigte, wurde der Angreifer gefesselt. Auch hierbei leistete er Widerstand und beleidigte/bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten.

Nachdem der 23-Jährige durch medizinisches Personal untersucht worden war und entlassen werden sollte, griff er unvermittelt einen Notarzt an. Der Angreifer wurde erneut gefesselt und zur Beruhigung seiner ungezügelten Aggressionen in Gewahrsam genommen.

Darüber hinaus erwarten den Übermütigen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und eines Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.

