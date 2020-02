Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Auffahrunfall verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Vormittag auf der Bergstraße, als eine 29-jährige Renault-Fahrerin an einer Ampel anhielt. Eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf den haltenden Wagen auf und wurde dabei leicht verletzt. Sie musste in die Klinik gebracht werden. Beide Autos waren so beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. (CD)

