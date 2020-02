Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rucksäcke aus BMW Mini gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte Diebe müssen in der Nacht zum Donnerstag in große Verlockung geraten sein. Sie schlugen die Scheibe von einem BMW Mini ein, der auf einem Parkplatz der Uni, in der Mühlhäuser Straße parkte. Im Auto lagen zwei Rucksäcke, Sportsachen und ein Laptop im Wert von rund 1.000 Euro. Die Täter nahmen alles mit und hinterließen dem Autobesitzer ca. 300 Euro Sachschaden. (CD)

