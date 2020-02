Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Mountainbike

Erfurt (ots)

Einbrecher wurden in einem Keller in der Wilhelm-Külz-Straße aktiv. Sie brachen eine Kellertür auf und stahlen ein rotes Mountainbike, der Marke Trek Procaliber im Wert von 2.000 Euro. Der Einbruch wurde am gestrigen Nachmittag durch die Bewohner bemerkt. (CD)

