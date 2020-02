Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger stahl Schlüsselbund und Rad

Erfurt (ots)

Unbemerkt schlich sich ein Langfinger in die Wohnung eines 25-Jährigen in der Bremer Straße. Der Bewohner hatte seine Wohnungstür beim Nachhause kommen offensichtlich nicht richtig zugezogen, so dass diese offen stand. Somit war es für den Dieb ein leichtes Spiel, in dessen Wohnung zu gelangen. Der Bewohner bemerkte zwar wenige Stunden später, dass seine Tür offen stand. Er merkte aber nicht, dass der Dieb bereits zugeschlagen hatte. Am nächsten Tag stellte er erst fest, dass aus der Wohnung ein Schlüsselbund fehlte und zwei Kellertüren im Haus offen standen. Aus einem der Keller fehlte ein Mountainbike "Scott Scale" im Wert von ca. 1.500 Euro. Der Geschädigte zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

