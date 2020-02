Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Orlishausen zugezogen. Der Jugendliche fuhr mit seinem Moped von einem Betriebsgelände und stieß dabei mit einem BMW zusammen, der auf der Landstraße in Richtung Sprötau unterwegs war. Der Jugendliche stürzte bei dem Unfall. Er musste in das Krankenhaus gebracht werden. Es entstand insgesamt ca. 4.000 Euro Sachschaden. (CD)

