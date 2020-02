Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handwerker bestohlen

Sömmerda (ots)

Ein Handwerker wurde gestern Mittag in der Albrecht-Dürer-Straße in Sömmerda bestohlen. Er hatte sein Baustellenradio "Makita" neben seinem Transporter hingestellt, während er andere Sachen entlud. Als er zu seinem Transporter zurückkam, stand das Radio nicht mehr da. Er zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. (CD)

