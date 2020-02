Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffahrunfall an Ampel

Erfurt (ots)

Ein 29-jähriger VW Touran-Fahrer übersah gestern Mittag auf der Straße Am Roten Berg einen Fiat, der vor ihm an einer Ampel anhalten musste. Der VW prallte auf den Fiat auf, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der 54-jährige Fiat-Fahrer wurde leicht verletzt in die Klinik gebracht. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell