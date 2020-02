Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Schlaf gestört

Erfurt (ots)

Verärgert rief ein 61-Jähriger aus dem Erfurter Rieth heute in den frühen Morgenstunden bei der Polizei an. Er teilte mit, dass ein fremder Mann permanent bei ihm klingeln würde und er deshalb nicht schlafen könnte. Seine eigenen Versuche den Mann vor seiner Tür wegzubekommen, waren bislang gescheitert. Die Beamten trafen den nächtlichen Ruhestörer betrunken im Treppenhaus an. Er wohnte in dem Haus und hatte sich aus seiner Wohnung ausgesperrt. Die Schlüssel hatte er beim Verlassen seiner Wohnung versehentlich darin liegen lassen. Ein Schlüsseldienst kam vor Ort und öffnete dem 50-Jährigen die Wohnungstür. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell