Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe knackten Automaten

Erfurt (ots)

Diebe gelangten in der vergangenen Nacht an den Inhalt des Kassenautomaten in einer Tiefgarage in der Weimarischen Straße. Sie brachen den Automaten auf und gelangten an eine unbekannte Menge Bargeld. Selbst die Einschübe nahmen die Täter mit. Sie hinterließen ca. 10.000 Euro Sachschaden. (CD)

