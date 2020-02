Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen des Nachts

Erfurt (ots)

Einen riesen Schreck bekamen Mieter gestern Morgen in Erfurt. Als sie aufwachten, mussten sie feststellen, dass sich Diebe in ihrer Wohnung zu schaffen gemacht hatten. Die Unbekannten nutzten die Nachtstunden und brachen leise in die Wohnung ein und stahlen unbemerkt ein Handy und Bargeld. Die beiden Wohnungsinhaber bekamen davon nichts mit und schliefen seelenruhig. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell