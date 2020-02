Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann nach Diebstahl von Fahrkartenentwerter gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der am 14.08.2019, gegen 23:55 Uhr, den Fahrkartenentwerter in einer Straßenbahn gestohlen hat. Der Diebstahl geschah an der Haltestelle Hanseplatz. Den Erfurter Verkehrsbetrieben entstand dadurch ein finanzieller Schaden von rund 2.000 Euro. Der Dieb trug eine schwarz/weiße Jacke, zwischenzeitlich eine Sonnenbrille und eine Bauchtasche über der Schulter. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 0235899 entgegen. (CD)

