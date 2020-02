Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Sömmerda (ots)

Zwei Männer im Alter von 36 und 40 Jahren wurden heute Nacht dabei erwischt, wie sie versuchten in einen Dönerimbiss in Sömmerda einzubrechen. In das Innere des Geschäfts gelangte das Duo nicht. Ob die Beiden auch für die Einbruchversuche der letzten Tage verantwortlich sind, muss noch geklärt werden. Immer wieder hatten Unbekannte versucht die Tür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. (JS)

