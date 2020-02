Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrogen

Erfurt (ots)

Um ihre Ersparnisse prellten Betrüger eine 79-Jährige aus Südthüringen. Die Seniorin wurde von einem vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Er schaffte es der Rentnerin eine hanebüchene Geschichte aufzutischen, sodass die Frau Auskünfte über ihre finanzielle Situation erteilte. In der Annahme, dass die Polizei ihr Geld auf Falschgeld testen will, hob die Frau in der Folge einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab. Die Betrüger hielten stets Kontakt mit der 79-Jährigen und erteilten ihr Anweisungen. Eine Frau gab sich am Telefon ebenfalls als Polizeibeamtin aus und erschlich sich das Vertrauen der Rentnerin. In gutem Glauben fuhr sie dann gestern Vormittag nach Erfurt, um im Norden der Stadt einem fremden Mann ihr Erspartes auszuhändigen. Die unbekannte Frau hatte der Seniorin vorher noch ein Codewort genannt, der Betrüger nutzte dieses dann und die Rentnerin übergab ihm das Geld. Kurz darauf teilte ihr die vermeintliche Polizeibeamtin mit, dass ihr Geld nun geprüft werde und sie es dann an ihrem Wohnort zurück erhält. Die 79-Jährige fuhr nach Hause und erst als sich niemand mehr bei ihr meldete, flog der Schwindel auf. Die Polizei warnt eindringlich vor der neuen Betrugsmasche. Der sog. "Enkeltrick" wurde fast gänzlich von der Masche der falschen Polizeibeamten abgelöst. Mit immer anderen Geschichten erschleichen sich die Betrüger das Vertrauen älterer Menschen und bringen sie so um ihr Erspartes. Die Polizei ruft sie niemals an fragt sie nach ihren finanziellen Möglichkeiten aus. Sollten sie einen ähnlichen Anruf erhalten, kontaktieren sie umgehend die Polizei unter der 110. Auch wenn ihnen die Geschichten glaubhaft erscheinen, vertrauen sie sich Verwandten, Bekannten oder Nachbarn an und übergeben sie oder hinterlegen sie niemals irgendwo Geld für Fremde. (JS)

