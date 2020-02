Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden, kaum Beute

Erfurt (ots)

Ohne Beute mussten sich Unbekannte in der Johnannesvorstadt wieder auf den Weg machen. Die Diebe hatten die Scheibe eines Transporters eingeschlagen und offensichtlich gehofft im Fahrzeuginneren fündig zu werden. Da sich weder Geld noch Wertgegenstände in dem Transporter befanden, hat der Halter lediglich den entstandenen Sachschaden zu beklagen. Deutlich größer fiel der Schaden in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt aus. Auch hier trieben ungebetene Gäste ihr Unwesen. Über das Treppenhaus gelangten die Diebe in der Nacht von Sonntag zu Montag in die Tiefgarage des Objektes. Um dorthin zu gelangen, hebelten sie mehrere Brandschutztüren auf und verursachten so einen Schaden von mehreren tausend Euro. Gestohlen haben sie offenbar nichts. Über 5.000 EUR Sachschaden richteten Diebe in der Liebknechtstraße an. Sie hebelten mehrere Türen einer Firma auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Spendenbox. Der Wert der Beute ist nicht bekannt (JS).

