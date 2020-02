Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder verschwunden

Erfurt (ots)

Diebe verschafften sich am gestrigen Montag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartensiedlung und brachen im Keller drei Abteile auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Langfinger zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 3.000 EUR. Aus einem Keller in der Radegundenstraße wurde ein Mountainbike im Wert von ca. 3.000 EUR gestohlen. Auch hier hatten sich die Unbekannten Zutritt zum Kellerbereich verschafft und das hochwertige Carbonrad entwendet. (JS)

