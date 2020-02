Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 2,7 Promille

Erfurt (ots)

Über 2,7 Promille zeigte das Alkoholmessgerät der Polizei am Sonntagnachmittag bei einer 40-jährigen Autofahrerin an, die Zeugen im Ortsteil Melchendorf beim Rangieren beobachteten. Sie informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Frau bereits die Fahrerrolle gewechselt und sich auf den Beifahrersitz gesetzt, auf dem sich vorher ihr männlicher Beifahrer befand. Nach dem Ergebnis des Alkoholtestes musste die 40-Jährige zur Blutentnahme in die Klinik mitkommen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt und gegen die Frau eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (CD)

