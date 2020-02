Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch aufgefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 4 auf Höhe Andislebener Kreuz einen Unfall verursacht. Der 24-jährige VW Golf-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Skoda an einer roten Ampel anhalten musste. Der VW-Fahrer prallte auf den haltenden Wagen auf, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 24-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss. Er pustete über 2,3 Promille in das Atemalkoholmessgerät. Auch der Drogenvortest zeigte ein positives Messergebnis an. In der Klinik erfolgte die Blutentnahme. (CD)

