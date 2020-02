Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Firma

Rastenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag bis Sonntag in eine Rastenberger Firma ein. Nachdem sie ins Objekt gelangt waren, öffneten sie mehrere Schränke und durchwühlten diese. In der Folge brachen sie einen Tresor auf und entwendeten eine größere Summe Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. (FR)

