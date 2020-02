Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewalttätiger Ladendieb - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In den Abendstunden des 15. Februar kam es gegen 19:50 Uhr im Erfurter Norden in einem Spuermarkt am Berliner Platz 4 zunächst zu einem Ladendiebstahl durch eine männliche Person, welche mit diversen Genußmitteln den Markt verließ, ohne diese zu bezahlen. Anschließend verfütterte der Täter Teile davon an einen vor dem Markt angeleinten Hund. Mitarbeiter des Marktes wurden hierauf aufmerksam und sprachen den Täter auf das Beutegut an. Dieser reagierte darauf mit einem Schlag in das Gesicht einer Mitarbeiterin. Als Passanten der Frau zur Hilfe kommen wollten, zückte der Mann einen Schraubendreher und bedrohte damit die umstehenden Passanten. Weiterhin beleidigte er die Mitarbeiterin des Marktes und gab verfassungsfeindliches Gedankengut von sich. Als der Täter bemerkte, dass die Polizei hinzugezogen werden sollte, entfernte er sich schnellen Fußes in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Absuche konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Die Person soll 40 bis 45 Jahre alt und zwischen 1,70m und 1,80m groß gewesen sein sowie kurzes Haar und einen Dreitagebart gehabt haben. Weiterhin führte er einen blauen Rucksack mit sich und trug eine Jacke mit einem "BMW"-Aufdruck, ein dunkles Basecap und Bergsteigerschuhe.

Wer kann Angaben zum Täter oder Tatgeschehen machen und hat den Vorfall eventuell beobachtet? Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt Nord, unter der Telefonnummer 0361 / 7840-0. (FW)

