Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Organsisierte Diebesbande stiehlt höhere Summe Bargeld bei Erfurter Vogelbörse

Erfurt (ots)

Gut organisierte Diebe nutzten eine Veranstaltung in der Erfurter Messe am Samstagmittag, um eine höhere Summe Bargeld von mehreren Geschädigten zu erbeuten. Anlässlich der Vogelbörse hatten sich zahlreiche Geflügelfreunde, Besucher und Aussteller in der Erfurter Messe eingefunden. Hierbei mischten sich mehrere Täter unter die Besucher, welche arbeitsteilig agierten und Portmonees entwendeten, indem sie die Betroffenen ablenkten, oder blitzschnell zugriffen. Die hier erkennbaren Muster ließen den Rückschluss auf das Handeln einer organisierten Gruppe zu. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten einige Hinweise zur Identität der Täter erlangt werden, die im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden. Die Erfurter Polizei möchte jedoch nochmal ausdrücklich alle Besucher derartiger Veranstaltungen sensibilisieren, auf ihre Habseligkeiten gut zu achten. Hierbei wird empfohlen, Portmonees, bzw. Wertgegenstände verdeckt am Körper, z.B. in der Innentasche einer Jacke oder Bauchtasche, zu tragen, um möglichen Täter den Zugriff zu erschweren. Des Weiteren sollten keine Portmonees, oder Ähnliches unbeaufsichtigt abgelegt werden. Darüber hinaus ist Wachsamkeit geboten bei Personen, die sich auffällig nah an anderen Personen aufhalten, bzw. deren direkte Nähe suchen. Auch Taschen und Rucksäcke sollte nach Möglichkeit geschlossen und vor dem Körper getragen werden, um auch hier den Zugriff zu erschweren. Wer auffällige Personen bei der Erfurter Vogelbörse beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0361/74430 beim Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei zu melden. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. (PH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell