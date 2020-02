Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über zwei Promille

Erfurt (ots)

Volltrunken fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer heute Morgen auf der Magdeburger Allee in eine Verkehrskontrolle. Er pustete knapp über zwei Promille in das Alkoholmessgerät der Polizisten. In der Folge wurde gegen den Radfahrer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (CD)

