Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Misslungener Einbruch

Erfurt (ots)

Über eine Tür wollten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in eine Bäckerei am Erfurter Wiesenhügel einbrechen. Sie bekamen die Tür allerdings nicht geöffnet, so dass sie schließlich aufgeben mussten. Sie richteten ca. 1.000 Euro Sachschaden an. (CD)

